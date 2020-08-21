АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ С ДИРЕКТОРОМ СФТИ МАРКОЛИЯ СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сухум. 11 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с директором "Сухумского физико–технического института» Анатолием Марколия. Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

Марколия проинформировал премьер-министра об основных направлениях текущей работы учреждения, о положении дел с материально-техническим обеспечением института, о реализации договоров между учреждением и российскими коллегами, о перспективе заключения новых соглашений с профильными институтами регионов России.

В целом, по словам Марколия, ситуация с содержанием Института сложна, отягощена отсутствием государственного финансирования. Александр Анкваб рекомендовал мобилизовать все силы и направить на сохранение технического и недвижимого фонда СФТИ, не допускать разбазаривания имущественных объектов Института.

Сухумскому физико-техническому институту (СФТИ) АНА 70 лет.

СФТИ входит в систему Академии Наук Абхазии. По информации администрации НИИ, по уставу это государственная бюджетная научная организация, но в настоящее время фактически не финансируется из бюджета республики в силу его ограничения.