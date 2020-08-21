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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ С ДИРЕКТОРОМ СФТИ МАРКОЛИЯ СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Новости Пятница, 11 сентября 2020 17:06
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ С ДИРЕКТОРОМ СФТИ МАРКОЛИЯ СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сухум. 11 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл встречу с директором "Сухумского физико–технического института» Анатолием Марколия. Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

 

Марколия проинформировал премьер-министра об основных направлениях текущей работы учреждения, о положении дел с материально-техническим обеспечением института, о реализации договоров между учреждением и российскими коллегами, о перспективе заключения новых соглашений с профильными институтами регионов России.

В целом, по словам Марколия, ситуация с содержанием Института сложна, отягощена отсутствием государственного финансирования. Александр Анкваб рекомендовал мобилизовать все силы и направить на сохранение технического и недвижимого фонда СФТИ, не допускать разбазаривания имущественных объектов Института.

Сухумскому физико-техническому институту (СФТИ) АНА 70 лет.

СФТИ входит в систему Академии Наук Абхазии. По информации администрации НИИ, по уставу это государственная бюджетная научная организация, но в настоящее время фактически не финансируется из бюджета республики в силу его ограничения.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 11 сентября 2020 17:14

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