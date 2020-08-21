В АБХАЗСКОМ ДРАМТЕАТРЕ НОВЫЙ СЕЗОН - «ПЕШКОМ», В РУСДРАМЕ ПРЕМЬЕРА - «РАДОСТЬ ВОПРЕКИ ВСЕМУ»

Сухум. 11 сентября 2020. Абхазия-Информ. В Абхазском драматическом театре им. Самсона Чанба сегодня вечером открытие нового театрального сезона.

Театральный сезон 2020-2021 начинается показом спектакля «Пешком» по автобиографической пьесе польского писателя Славомира Мрожека. Режиссер постановщик спектакля Валерий Кове. В актерский состав входят более 20 человек, среди них такие именитые абхазские артисты, как Кесоу Хагба, Теймураз Чамагуа, Тамара Гамгия, Адгур Малия, Лаврентий Ахба, Бенар Кове-младший и другие.

Премьера спектакля «Пешком» прошла в театре в ноябре 2016 года. в октябре 2018 г. «Пешком» принимал участие в двух фестивалях на Северном Кавказе. На Международном театральном фестивале в Нальчике «Пешком» выиграл главный приз - «За лучший спектакль».

Сегодня в РУСДРАМе им.Ф. Искандера премьера постановки «Радость вопреки всему» по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарси Лорки.

Режиссер – постановщик Мария Романова (Санкт-Петербург). Это шестая по счету премьера 39-го театрального сезона РУСДРАМа и вторая посткарантинная премьера РУСДРАМа. В новом спектакле «Радость вопреки всему» молодые актеры Театра Искандера выразят своё ощущение мира Федерико Гарсии Лорки, сотканного из поэзии, прозаических текстов, интервью, размышлений и выступлений, - сообщается на сайте театра https://rusdram.org.

Постановка «Радость вопреки всему» уже получила восторженные отзывы от журналистов в соцсетях, побывавших на предпремьерном показе 10сентября.