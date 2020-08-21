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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ЮБИЛЕЕМ.

Новости Понедельник, 14 сентября 2020 14:04
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ЮБИЛЕЕМ.

Сухум. 14 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Заместителя Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с 55-летним юбилеем.

В поздравлении в частности говорится:

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, от имени Правительства Республики Абхазия и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия.

Мудрый и авторитетный политик, занимая самые ответственные, высшие руководящие должности в государстве, Вы всецело посвятили себя служению интересам Российской Федерации, защите коренных интересов её многонационального народа, укреплению международной стабильности и безопасности.

Хорошо понимаем, какой высокой концентрации воли, политической ответственности требовали меры и решения, предпринятые Вами в августе 2008 года, по принуждению Грузии к миру и последующему признанию Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. Высоко ценим и с глубокой благодарностью всегда будем помнить об этом.

Уверены, что заложенные Вами основы современных союзнических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия всецело отвечают взаимным стратегическим интересам и будут неуклонно развиваться.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, долгих лет и новых успехов в служении Российскому государству».

https://www.km-ra.org/

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 14 сентября 2020 14:13

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