ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ЮБИЛЕЕМ.
Сухум. 14 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Заместителя Председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с 55-летним юбилеем.
В поздравлении в частности говорится:
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич, от имени Правительства Республики Абхазия и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия.
Мудрый и авторитетный политик, занимая самые ответственные, высшие руководящие должности в государстве, Вы всецело посвятили себя служению интересам Российской Федерации, защите коренных интересов её многонационального народа, укреплению международной стабильности и безопасности.
Хорошо понимаем, какой высокой концентрации воли, политической ответственности требовали меры и решения, предпринятые Вами в августе 2008 года, по принуждению Грузии к миру и последующему признанию Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. Высоко ценим и с глубокой благодарностью всегда будем помнить об этом.
Уверены, что заложенные Вами основы современных союзнических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия всецело отвечают взаимным стратегическим интересам и будут неуклонно развиваться.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, долгих лет и новых успехов в служении Российскому государству».
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