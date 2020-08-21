ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С 55-ЛЕТИЕМ.
Сухум. 14 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева с 55-летием. «Вы – один из наиболее авторитетных государственных деятелей современной России, чья деятельность направлена на обеспечение благополучия и процветания родной страны, укрепление ее международного авторитета.
Народ Абхазии всегда с большой благодарностью будет помнить Ваш личный вклад в признание независимости нашей республики Российской Федерацией. Историческое решение, принятое Вами 26 августа 2008 года, открыло новую страницу во взаимоотношениях наших стран. Подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Абхазией и Россией заложило крепкий фундамент для формирования правовой базы двусторонних отношений», - отмечается в поздравительной телеграмме.
Аслан Бжания пожелал Медведеву крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности на благо российского государства.
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