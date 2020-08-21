 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЕСЛАН ДЖОПУА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ГОССТАНДАРТА

Новости Понедельник, 14 сентября 2020 16:58
Оцените материал
(0 голосов)
БЕСЛАН ДЖОПУА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ГОССТАНДАРТА

Сухум. 14 сентября 2020. Абхазия-Информ. Проблему ввоза в Абхазию просроченной продукции, нарушение правил транспортировки и маркировки обсудили вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и председатель комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуст Трапизонян. Об этом сообщает сайт кабинета министров РА. km-ra.org

Представители ведомства рассказали о текущей работе по надзору за соблюдением обязательных требований государственныхстандартов, а также о контроле за безопасностью товаров. Так по информации руководства ведомства, была пресечена попытка ввоза в страну некачественных детских игрушек, китайского производства и др. Беслан Джопуа рекомендовал руководству комитета усилить работу, по защите граждан Абхазии отимпортанекачественных и опасных товаровВ ходе рабочей встречи участники обсудили текущие вопросы, план работы ведомства. Во встрече с вице-премьером также участвовал заместитель председателя Госстандарта Эраст Агумаа. 

Галуст Трапизонян работает на должности председателя госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору с 27 мая 2020.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 14 сентября 2020 17:02

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С 55-ЛЕТИЕМ.
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.