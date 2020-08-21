БЕСЛАН ДЖОПУА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ГОССТАНДАРТА

Сухум. 14 сентября 2020. Абхазия-Информ. Проблему ввоза в Абхазию просроченной продукции, нарушение правил транспортировки и маркировки обсудили вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и председатель комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуст Трапизонян. Об этом сообщает сайт кабинета министров РА. km-ra.org

Представители ведомства рассказали о текущей работе по надзору за соблюдением обязательных требований государственныхстандартов, а также о контроле за безопасностью товаров. Так по информации руководства ведомства, была пресечена попытка ввоза в страну некачественных детских игрушек, китайского производства и др. Беслан Джопуа рекомендовал руководству комитета усилить работу, по защите граждан Абхазии отимпортанекачественных и опасных товаров. В ходе рабочей встречи участники обсудили текущие вопросы, план работы ведомства. Во встрече с вице-премьером также участвовал заместитель председателя Госстандарта Эраст Агумаа.

Галуст Трапизонян работает на должности председателя госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору с 27 мая 2020.