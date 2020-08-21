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Абхазия Информ

ОПЕРШТАБ: ЗА СУТКИ КОРОНОВИРУС ВЫЯВЛЕН У 18 ЧЕЛОВЕК ИЗ 90 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

Новости Понедельник, 14 сентября 2020 20:44
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ОПЕРШТАБ: ЗА СУТКИ КОРОНОВИРУС ВЫЯВЛЕН У 18 ЧЕЛОВЕК ИЗ 90 ПРОТЕСТИРОВАННЫХ

Сухум. 14 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает данные на 14 сентября.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 90 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 18 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 65 человек, из них 62 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 8 человек, средней степени тяжести 19 пациентов. Переведены на лечение в Сочи (Дагомыс) 2 гражданина.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 674 человека. Из них 186 пациентов выздоровели, 6 летальных случаев.

14 сентября из-за перегрузки линии вышел из строя номер 222 56 41, по которому граждане получали информацию по отрицательным анализам по ПЦР диагностике. Идут ремонтные работы, в ближайшее время связь восстановится. 15 сентября информация по отрицательным результатам будет передана через мобильных операторов, путем обзвона по предоставленным сотовым телефонам.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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