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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПОСЛЕ КАНИКУЛ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Новости Понедельник, 14 сентября 2020 21:00
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПОСЛЕ КАНИКУЛ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Сухум. 14 сентября 2020. Абхазия-Информ. У депутатов Парламента Абхазии завершились парламентские каникулы. Сегодня они приступили к своей работе в рамках осенней сессии. Об этом Абхазия-Информ сообщила пресс-секретарь парламента РА Астанда Тапагуа.

Сегодня, 14 сентября, состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов, которое провел Спикер Валерий Кварчия. Перед началом работы парламентарии минутой молчания почтили память ушедшего из жизни старейшего сотрудника Аппарата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Юрия Латария.

В совещании принял участие Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Он рассказал парламентариям о текущем состоянии финансовой системы республики и о задачах стоящих перед министерством на ближайшее время.

Министр финансов ответил на многочисленные вопросы депутатов.

Также, в ходе совещания депутаты обсудили планы предстоящей деятельности. В том числе вопросы, связанные с рассмотрением отдельных законопроектов на ближайших заседаниях сессии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 14 сентября 2020 21:05

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