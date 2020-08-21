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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ СГБ РА ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКОВ ГАИ МВД ЗА ВЗЯТКУ

Новости Понедельник, 14 сентября 2020 21:17
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СОТРУДНИКИ СГБ РА ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКОВ ГАИ МВД ЗА ВЗЯТКУ

Сухум. 14 сентября 2020. Абхазия-Информ. СГБ Абхазии распространило информацию о задержании 11 сентября на стационарном посту ГАИ «Бамбора» сотрудников Гудаутского РОВД МВД РА за факт получения взятки от гражданина РФ.

«Результаты оперативно-розыскной деятельности направлены по подследственности в Генеральную прокуратуру РА, для принятия процессуального решения. По данному факту Генеральной Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 285 и п. а, ч. 4 ст. 292 УК РА», - отмечается в информации.

При этом число задержанных за взятку сотрудников ГАИ на сайте не указывается.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 14 сентября 2020 21:22

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