СОТРУДНИКИ СГБ РА ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКОВ ГАИ МВД ЗА ВЗЯТКУ

Сухум. 14 сентября 2020. Абхазия-Информ. СГБ Абхазии распространило информацию о задержании 11 сентября на стационарном посту ГАИ «Бамбора» сотрудников Гудаутского РОВД МВД РА за факт получения взятки от гражданина РФ.

«Результаты оперативно-розыскной деятельности направлены по подследственности в Генеральную прокуратуру РА, для принятия процессуального решения. По данному факту Генеральной Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 285 и п. а, ч. 4 ст. 292 УК РА», - отмечается в информации.

При этом число задержанных за взятку сотрудников ГАИ на сайте не указывается.