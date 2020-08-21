В СУХУМЕ УМЕРЛА ЛЕЧИВШАЯСЯ ДОМА ЖЕНЩИНА С COVID-19

Сухум. 15 сентября 2020. Абхазия-информ. По информации Оперативного штаба в Сухуме от коронавируса умерла женщина 84 лет. Это произошло 13 сентября. Подтверждение о положительном анализе на ковид стал известен только вечером 14 сентября. Женщина лечилась на дому.

«Прибывшая бригада скорой помощи констатировала острую дыхательную недостаточность, уровень кислорода в крови был 55-60 %. Оперативно проведенная оксигенотерапия подняла уровень кислорода до 72-78 %. Однако при попытке транспортировки пациентки наступила остановка сердца. Реанимационные мероприятия, к сожалению, не принесли никакого эффекта, была констатирована смерть», - говорится в сообщении оперштаба.

Это 7 летальный случай с начала распространения коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.