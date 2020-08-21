В МИНЭКОНОМИКИ И МИНЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ С УЧАСТИЕМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА АБХАЗИИ КРИСТИНЫ ОЗГАН
Сухум 15 сентября 2020. Абхазия-информ. Завершилась рабочая поездка делегации Абхазии в Москву, в состав которой вошла вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган. В рамках поездки Озган провела ряд рабочих встреч, в том числе, в Министерстве энергетики РФ прошли переговоры по итогам технического аудита, проведенного российскими экспертами в Абхазии в августе 2020 года. Также стороны обсудили возможность поставки электроэнергии из России в Абхазию в период дефицита и другие вопросы.Об этом сообщает сайт Министерства экономики Абхазии http://mineconom-ra.org/ru
В рамках рабочей поездки состоялась встреча в Министерстве экономики РФ по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
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