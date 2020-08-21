 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНЭКОНОМИКИ И МИНЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ С УЧАСТИЕМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА АБХАЗИИ КРИСТИНЫ ОЗГАН

Новости Вторник, 15 сентября 2020 13:03
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум 15 сентября 2020. Абхазия-информ. Завершилась рабочая поездка делегации Абхазии в Москву, в состав которой вошла вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган. В рамках поездки  Озган провела ряд рабочих встреч, в том числе, в Министерстве энергетики РФ прошли переговоры по итогам технического аудита, проведенного российскими экспертами в Абхазии в августе 2020 года. Также стороны обсудили возможность поставки электроэнергии из России в Абхазию в период дефицита и другие вопросы.Об этом сообщает сайт Министерства экономики Абхазии http://mineconom-ra.org/ru

В рамках рабочей поездки состоялась встреча в Министерстве экономики РФ по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

 

Прочитано 7 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ УМЕРЛА ЛЕЧИВШАЯСЯ ДОМА ЖЕНЩИНА С COVID-19 В СУХУМЕ ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РА АСЛАНА БЖАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.