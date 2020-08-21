В СУХУМЕ ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РА АСЛАНА БЖАНИЯ

Сухум 15 сентября 2020. Абхазия-информ. В Кабинете Министров проходит заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса с участием президента РА Аслана Бжания и премьер-министра Александра Анкваб.

В целях разработки и принятия дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции в марте месяце был создан Координационный штаб по защите населения республики от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

В состав штаба входят: президент, премьер-министр, руководитель Администрации президента РА, секретарь Совбеза, генпрокурор, руководители госкомитетов, управлений, председатель СГБ, министры здравоохранения, иностранных дел, МВД, ЧС, вице-премьер, министр финансов, глава администрации г. Сухум, главный санитарный врач РА, начальник СЭС и др.

Последнее заседание Координационного штаба проводил премьер-министр Александр Анкваб в августе.