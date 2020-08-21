В АБХАЗИИ ЗА МЕСЯЦ УВЕЛИЧАТ КОЕЧНЫЙ ФОНД ДЛЯ КОВИД-БОЛЬНЫХ И МОЩНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ.

Сухум. 15 сентября 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии увеличивают коечный фонд для зараженных коронавирусом. Для ковид-больных за месяц организуют дополнительно 100 койко-мест в больницах, заявил на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса президент РА Аслан Бжания, сообщает Апсныпресс.

«Соответствующие финансовые ресурсы под это дело должны быть выделены. Второе, обеспечить Гудаутский ковидный центр современным оборудованием, достаточным количеством кислорода. Этот вопрос должен быть закрыт к 15 октября», - сказал Аслан Бжания. Президент пообещал до 15 октября решить вопрос увеличения штатов, финансирования и приобретение оборудования для лаборатории по забору биоматериалов на COVID-19.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поблагодарил всех медиков, находящихся на передней линии борьбы с коронавирусом. Он также выразил благодарность министерствам здравоохранения Российской Федерации и Краснодарского края за поддержку, которая очень важна и эффективна.

Александр Анкваб подчеркнул, что есть необходимые средства защиты, но резервы будут пополняться. «Есть поручение президента, и мы решим кадровые и текущие финансовые вопросы... Члены штаба едины во мнении, что следует ввести ограничения на проведение траурных мероприятий и свадебных торжеств. Всем необходимо проявить усердие, выполнять санитарные нормы. У нас сейчас курортный сезон, он продолжается, но надо понимать, что самое важное – это сохранение здоровья населения и для этого надо делать все возможное», - сказал премьер-министр Анкваб.

Глава Администрации г. Сухума Беслан Эшба предложил с начала октября запретить торжественные массовые мероприятия, свадьбы. Мер города обратил внимание на то, что рост численности больных коронавирусом из-за массовых мероприятий. «Почему у нас такие цифры по городу? Потому что постоянно проводятся массовые мероприятия. Все, что не успели провести за время ограничений, пытаются провести за этот период, до наступления зимних холодов», - заметил Эшба.

По мнению Александра Анкваба, «ограничительные меры не столь отягчающие и принесут только пользу».

Премьер-министр не считает ситуацию с распространением коронавируса катастрофической, но в дальнейшей работе всем рекомендует не расслабляться.