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Абхазия Информ

ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 52 ЧЕЛОВЕКА С ДИАГНОЗОМ КОВИД

Новости Вторник, 15 сентября 2020 18:09
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Сухум. 15 сентября 2020. Абхазия-информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 172 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 66 человек, из них 63 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 3 человек, средней степени тяжести 17 пациентов. Выписано 6 человек. На лечении в Сочи (Дагомыс) 2 гражданина.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 726 человек. Из них 192 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев.

Информация Оперативного Штаба по по защите населения от короновируса.

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