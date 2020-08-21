В МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Сухум. 15 сентября 2020. Абхазия-информ. Вице-премьер, Министр экономики Абхазии Кристина Озган провела совещание по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА. Кристина Озган попросила присутствующих на совещании подрядчиков и руководство Управления капитального строительства (УКС) доложить о ходе реализации объектов Инвестпрограммы 2020-2022 гг. «Хочу понять статус подписанных контрактов и услышать от вас в каком состоянии находятся объекты, конкретные сроки их завершения и причины отставания», - отметила она. Кристина Озган особо подчеркнула, что стоит задача завершить все объекты 2020 года в срок и по объему выполненных работ и по объему финансирования, чтобы не было переходящих объектов.

Она отметила, что существует проблема с качеством документации, которая готовится подрядчиками и направляется в УКС. «Я акцентирую на этом внимание, потому как от качества подготовленных документов зависит оперативность принятия решений по финансированию», - добавила она. Вице-премьер, Министр экономики призвала подрядчиков подойти более ответственно к подготовке документации.

В рамках Инвестпрограммы 2017-2019 гг. несколько переходящих объектов еще остались незавершенными. В ходе совещания были определены объективные причины задержки сроков. Подрядчики отчитались о ходе работ на объектах и обозначили сроки их завершения. Все озвученные в ходе совещания проблемные вопросы были взяты под личный контроль Вице-премьера, Министра экономики и будут проработаны.