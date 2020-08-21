 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Новости Вторник, 15 сентября 2020 19:20
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Сухум. 15 сентября 2020. Абхазия-информ. Вице-премьер, Министр экономики  Абхазии Кристина Озган провела совещание по вопросам реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА. Кристина Озган попросила присутствующих на совещании подрядчиков и руководство Управления капитального строительства (УКС) доложить о ходе реализации объектов Инвестпрограммы 2020-2022 гг. «Хочу понять статус подписанных контрактов и услышать от вас в каком состоянии находятся объекты, конкретные сроки их завершения и причины отставания», - отметила она. Кристина Озган особо подчеркнула, что стоит задача завершить все объекты 2020 года в срок и по объему выполненных работ и по объему финансирования, чтобы не было переходящих объектов.

Она отметила, что существует проблема с качеством документации, которая готовится подрядчиками и направляется в УКС. «Я акцентирую на этом внимание, потому как от качества подготовленных документов зависит оперативность принятия решений по финансированию», - добавила она. Вице-премьер, Министр экономики призвала подрядчиков подойти более ответственно к подготовке документации.

В рамках Инвестпрограммы 2017-2019 гг. несколько переходящих объектов еще остались незавершенными. В ходе совещания были определены объективные причины задержки сроков. Подрядчики отчитались о ходе работ на объектах и обозначили сроки их завершения. Все озвученные в ходе совещания проблемные вопросы были взяты под личный контроль Вице-премьера, Министра экономики и будут проработаны.

Прочитано 9 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 52 ЧЕЛОВЕКА С ДИАГНОЗОМ КОВИД ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.