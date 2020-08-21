ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Сухум.15 сентября 2020.Абхазия-Информ. Президент РА Аслан Бжания и Премьер-министр Александр Анкваб провели заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса. В повестку дня заседания были включены вопросы текущей эпидобстановки, улучшения условий выявления заболеваемости и лечения заразившихся, режима работы средних общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений страны в условиях угрозы распространения вируса. Об этом говорится на сайте Кабинета Министров.https://www.km-ra.org/

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия рассказал, что статистика заболеваемости показывает, что распространение вируса зафиксировано в шести районах Абхазии, есть случаи заболевания среди детей и подростков. По его данным, наибольшее число заболевших в Сухуме (зафиксировано 499 случаев). Согласно статистики Минздрава, в большинстве случаев причиной инфицирования во всех районах являются контакты с больными. На долю завозных случаев приходится не более 10 % от общего числа.

Всего лабораторно подтверждённых случаев – 657, за весь период тестирование прошли свыше 7000 граждан.

Цахнакия также проинформировал членов штаба о том, как организована работа по диагностированию потенциально больного, консультированию больных, лечащихся на дому, а также рассказал об организации лечения в Гудаутской больнице.

По словам министра, необходимо пополнить техническую базу Гудаутской ЦРБ, развернуть дополнительные изолированные койко-места для приёма больных с подозрением на коронавирус в районных лечебных учреждениях.

Главный санитарный врач страны доложила о результатах мониторинга санэпидобстановки. Она назвала ситуацию контролируемой, но требующей принятия решений о введении некоторых ограничительных мер.

Так, по её словам, на данном этапе важно приостановить проведение массовых мероприятий в закрытых пространствах, при условии, что граждане и гости страны будут максимально придерживаться правил профилактики и нераспространения вируса.

Участники совещания доложили Президенту и Премьер-министру о мерах, предпринимаемых ведомствами локально: о мероприятиях по недопущению распространения вируса в учебных учреждениях, обработке помещений, общественного транспорта, организации больничных для сотрудников учреждений различных сфер с подозрением на COVID-19.

Они также на рассмотрение главы государства и Штаба предложения об улучшении технической и кадровой оснащенности главной COVID-лаборатории, об организации вынесли дополнительных блоков для оказания первичной помощи и лечения заболевших легкой формы в районах республики.

Эти мероприятия должны быть реализованы до 15 октября.

Предложенные членами Штаба ограничительные меры представят на рассмотрение Президенту Республики Абхазия в проекте соответствующего Распоряжения.