АЛИАС ЛАБАХУА НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РА.

Сегодня первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа представил коллективу ГТК РА Алиаса Лабахуа, назначенного Распоряжением Кабинета Министров №166 от 14 сентября. Руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия зачитал текст Распоряжения.

Беслан Джопуа в своей речи подчеркнул, что коллетив ведомства всегда работал слаженно, об этом свидетельствуют показатели и статистические данные внешнеэкономической деятельности. Он отметил опыт нового заместителя председателя таможенного ведомства, выразил надежду на то, что в сплочённом коллективе ГТК, при поддержке сотрудников и руководства ведомства, Алиас Лабахуа будет работать на благо улучшения таможенной системы страны:

«Таможенная система - фактор роста экономического потенциала страны. Алиас Михайлович большую часть своей карьеры посвятил созданию и развитию таможенного органа нашей республики, его опыт и знания в практическом аспекте помогут оценить объективные тенденции совершенствования таможенной системы и функционирования таможенных органов и применить их к Абхазии».

Лабахуа поблагодарил членов Правительства за оказанное доверие и отметил, что совместно с руководством и коллективом ведомства предопределят круг основных задач по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере таможенной политики.