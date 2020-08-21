НА НТВ СТАРТУЕТ КОНКУРС «ТЫ СУПЕР»

В этом году покорять своими голосами профессиональное жюри и завоёвывать любовь зрителей будут ребята из России, Украины, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Грузии, Эстонии, Абхазии и Азербайджана.

Сухум. 15 сентября 2020. Абхазия-Информ. Телеканал НТВ объявляет о запуске четвёртого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. В нем примут участие не только новые ребята, но и участники прошлого сезона, выступавшие тогда впервые.

«Однажды выйдя на сцену «Ты супер!», дети навсегда становятся частью большой семьи и сообщества единомышленников. Для многих участников проект стал решающим при выборе профессии и целей в жизни, а некоторые ребята обрели семью. Мы стараемся сделать так, чтобы с финальным выпуском сезона дети не терялись и продолжали развивать свой талант, именно поэтому нам кажется важным взаимодействие старых и новых участников конкурса. И раскрою небольшой секрет: в новом сезоне финалисты «Ты супер!» будут выступать со своими сольными работами, как настоящие звёзды», – говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

За всё время существования проекта «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы» приняли участие 344 ребёнка из 18 стран. Победители первого и второго сезонов Валерия Адлейба и Диана Анкудинова получили квартиры. В финале суперсезона фантастический подарок также сделал поэт и меценат Михаил Гуцериев: он подарил собственное жильё всем 12 финалистам.

14 ребят поступили в профессиональные музыкальные институты и колледжи. Некоторые ребята не только проявили себя на большой сцене, но и обрели семью: так, четверо детей усыновили, а участница первого сезона Александра Хлудова воссоединилась с родной семьёй.

На базе конкурса был создан благотворительный фонд «Ты супер!», из которого финалистам выплачиваются стипендии.

В четвёртом сезоне конкурса примет участие 16-летняя София Аслояни, которая учится в Очамчырской школе-интернате.