17 СЕНТЯБРЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БЕДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ
Новости Среда, 16 сентября 2020 15:40
Сухум. 16 сентября 2020. Абхазия-Информ. МУП г. Сухум «Водоканал» сообщает, что 17 сентября в связи с ремонтом напорного водовода Д=500мм, расположенного на территории насосной станции №4 (с.Гумиста), с 00:00 до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе, Старом посёлке, по ул. Эшба, в районе вокзала, по ул. Адыгейская, в ВИЭМе, на верхние этажи домов в центральной части города.
МУП г. Сухум «Водоканал» приносит свои извинения жителям столицы за временные неудобства.
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