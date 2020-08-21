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Абхазия Информ

АЛЛА БЕЛЯЕВА: ЕСЛИ КТО-ТО ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ НЕХОРОШО – ЗВОНИТЕ УЧАСТКОВОМУ ТЕРАПЕВТУ

Новости Среда, 16 сентября 2020 15:42
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АЛЛА БЕЛЯЕВА: ЕСЛИ КТО-ТО ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ НЕХОРОШО – ЗВОНИТЕ УЧАСТКОВОМУ ТЕРАПЕВТУ

Сухум. 15 сентября 2020. Абхазия-Информ. Главный санитарный врач г. Сухум Алла Беляева обратилась к жителям г. Сухум с просьбой с пониманием отнестись к тому, что мобильная бригада по забору анализа на ПЦР выезжает в первую очередь к тяжелобольным, инвалидам, пожилым лежачим пожилым людям и детям с ДЦП. Об этом она сказала в видеообращении пресс-службы Минздрава РА.

Алла Беляева уточнила, что в первую очередь мобильная бригада СЭС обслуживает пожилых людей с высокой температурой, плохим самочувствием и не имеющих возможности самостоятельно передвигаться, чтобы дойти до пункта заборов анализа.

Бригада также выезжает на дом в первую очередь к тем, у кого симптомы заболевания зафиксированы бригадой «Скорой помощи». Эти списки с адресами в СЭС предоставляет Сухумская станция «Скорой помощи».

«Это те, кто у кого уже подтвержден ковид и они находятся на домашней самоизоляции. Эти люди являются вирусовыделителями и нежелательно, чтобы они перемещались по городу самостоятельно. И уже только после выездов по этим категориям, мобильная бригада СЭС выезжает ко всем остальным гражданам на забор контрольных анализов», – подчеркнула Беляева.

Она посоветовала гражданам – если кто-то почувствовал себя нехорошо, позвонить участковому терапевту, телефоны поликлиник есть в справочной 09.

«Даже если у вас есть все характерные симптомы и подозрения на коронавирус – пропал вкус и обоняние, все равно надо позвонить участковому. Но есть и другие ситуации, когда человек чувствует недомогание из-за других заболеваний, которые тоже никто не отменял. Их просто надо постараться отличить от ковида. Не медик этого сделать не может. Участковый врач должен постарается разобраться в этой ситуации и выписать направление на забор анализа на коронавирус», – отметила глава СЭС Беляева.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 16 сентября 2020 16:05

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