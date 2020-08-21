КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 750 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 16 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 71 человек, из них 69 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 20 пациентов. Выписано 6 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 756 человек. Из них 198 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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