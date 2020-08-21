ЭТЕРИ КОНДАКОВА: СОСТОЯНИИ БЮДЖЕТА ГАГРСКОГО РАЙОНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КРАЙНЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКОЙ

По ее мнению это вполне объяснимо в связи с распространением короновирусной инфекции. При этом, наибольший спад отмечается в курортном комплексе, где объем реализации услуг по состоянию на 1 августа (на момент начала курортного сезона и снятия ограничительных мер) сократился в 18,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мультипликативный эффект распространился на сопутствующие туризму виды деятельности: сферу услуг, розничную торговлю и общепит, проявился в снижении предпринимательской и деловой активности в целом.

Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. На состоявшемся 16 сентября активе Гагрского района, замглавы Администрации Этери Кондакова рассказала о социально-экономическом развитии и состоянии бюджета района, которые, по ее словам, характеризуется крайне отрицательной динамикой.

Информация о бюджете района была представлена по состоянию на начало сентября.

Совокупный объем производства всех отраслей экономики (а их в районе 10) составил 1,8 млрд. руб. и по сравнению с полугодием прошлого года снизился на 40%. Спад на 1 млрд. руб., объясняется снижением товарооборота, объемов реализации курортных услуг и услуг пассажирского автотранспорта. Таким образом, полугодовой план в 3,6 млрд руб., выполнен на половину.

Из 220 юридических лиц, включенных прогноз, производственную деятельность, в той или иной степени, осуществляли 153, а выполнили планы только 22 организации.

Снизилась экономическая эффективность хозяйственного комплекса. Недополученные предприятиями оборотные средства в сочетании с постоянными затратами на ведение производственной деятельности либо содержания объектов повлекли рост количества убыточных организаций. Так, из 430 юридических лиц, представивших финансовую отчетность по итогам первого полугодия, только 45 имеют положительный финансовый результат. Суммарный убыток по району увеличился по сравнению в полугодовом исчислении более, чем в 2,2 раза и достиг 530 млн руб. Показатель совокупной прибыли сократился в 8 раз и составил 23,1 млн.руб. Таким образом, сальдо финансового результата отрицательное в размере более полумиллиарда рублей.

Более чем в 2 раза, сократились инвестиции в основной капитал. За 6 месяцев прошлого года было инвестировано более 1 млрд 430 млн руб., 80% из которых осуществлялось объектами курортной сферы. В текущем году – около 670 млн руб.

Отмечается снижение численности занятых на предприятиях и организациях района на 20%. Численность работающих, включая бюджетную сферу, составила 5028 человек. Среднемесячная заработная плата одного среднестатистического работающего выросла до 9 471руб. Средний 5% рост обусловлен повышением заработной платы работников бюджетной сферы. Непосредственно в секторе экономики количество занятых сократилось на 25% и ФЗП на 20%. Численность действующих физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность уменьшилось на 40%.

«Не уменьшая значение всех отраслей экономики, нужно отметить, что общая тенденция развития района всегда определялась состоянием туризма, который является ключевой отраслью и главным источником дохода бюджета. В прошлые годы только предприятия курортного комплекса обеспечивали более 45% налоговых поступлений. В отрасли порядка действовали 80 организаций включая экскурсионные фирмы», – сказала Этери Кондакова.

В этом году ситуация изменилась. Функционировали 27 курортных объекта. За 6 месяцев доходы отрасли снизились по сравнению с полугодием прошлого года на 90% (в 10 раз), а по состоянию на 1 августа, как отмечалось ранее, – почти в 18,5 раз. По состоянию на 1 сентября ситуация изменилась в лучшую сторону. За август объем реализации курортных услуг по официально отчитавшимся 55 предприятиям (включая экскурсионные фирмы) составил 198 млн. руб. но это только половина уровня августа прошлого года. Тогда доходы предприятий туриндустрии были 406 млн руб. Таким образом, за 8 месяцев разрыв уменьшился до пятикратного размера.

Завершая обзор экономики района Этери Кондакова отметила роль промышленности. По ее словам, в регионе функционируют 13 предприятий. Вклад этого сектора в доходы бюджета до 10%. В структуре выпуска промышленной продукции 90% приходится на 3 предприятия – на ООО «Шато Абхаз», ООО «Самсун» и Гагрский лесхоз. В районе также разрабатываются месторождения инертных материалов и производятся стройматериалы и хлебобулочные изделия. При этом предприятия отрасли также были подвержены негативным влияниям, и объем промышленного производства снизился на 45%, главным образом за счет предприятий негоссектора.

«Ситуация в экономике прямым образом отразилась на состоянии доходной части бюджета и его исполнению за 8 месяцев. На 1 сентября собственные налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 122,8 млн руб., при плане 239,2 млн руб. (51%), то есть не исполнено 116,3 млн руб. По сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления снизились на 85,4 млн рублей», – констатировал Этери Кондакова.

Вместе с тем, она отметила, что наибольший разрыв с плановым показателем сформирован по итогам июля. Первое полугодие было завершено с отклонением около 40 млн. руб.

Основными бюджетообразующими налогами за отчётный период являлись подоходный налог (более 40% собственных доходов), земельный налог, поступления которого в основном обеспечены такими налогоплательщиками РУП ОПК «Пицунда», ООО АПМ другими крупными курортными объектами и налог на прибыль, обеспеченный предприятиями ООО «Роснефть-Абхазия», ООО «Азид», ООО «Конти опт» и объектами торговли. Вместе с тем, доля в бюджетообразовании НДС, акциза и спецналога снизилась вдвое.

Кондакова сообщила, что кроме собственных доходов, в бюджет района поступили межбюджетные трансферты в сумме 76,5 млн руб. В том числе, полностью получена плановая дотация из республиканского бюджета в размере 35,5 млн руб., которая была направлена на выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

Из резервного фонда Президента Республики Абхазия получены финансовые средства в сумме 19 млн руб., из них 9 млн руб. в первом полугодии и 10 млн руб. в июле. Эти средства израсходованы на заработную плату работникам образования.

В июле из республиканского бюджета был переведен первый транш в размере 22 млн руб., которые были направлены на выплату повышения заработной платы работникам образования, здравоохранения, культуры и спорта. Из этой суммы в виде подоходного налога 1,9 млн руб. вернулись в местный бюджет и в порядке софинансирования, также будут направлены на повышение заработной платы вышеуказанных категорий работников.

Всего в 2020 году будет направлено на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в рамках Соглашения РФ и РА 47,9 млн руб.

«Наибольшая часть бюджетных средств приходится на финансирование заработной платы работников всех ветвей бюджетной сферы. Так, на расходы, связанные с оплатой труда, как правило, ранее приходилось около 50 % расходной части. Вследствие сложившейся ситуации, в отчетном периоде изменилась структура расходов и на финансирование заработной платы было направлено до 76%. Фонд заработной платы бюджетников вырос на 30%», – сообщила Кондакова.

Она подчеркнула, что при таком уровне обеспеченности финансовыми ресурсами крайне сложно реализовать все бюджетные назначения и выделить ассигнования бюджетополучателям в полном объеме.

«Нам пришлось существенно сократить финансирование по всем направлением, кроме оплаты труда. Так , на ЖКХ сокращены ассигнования на 40 млн руб. Продолжается в сокращенном объеме финансирование коммунальных служб по благоустройству, уборке и вывозу ТБО, городских и районных автобусов общего пользования, приобретение медикаментов и других важных неотложных обязательств. Реализация всех строительных проектов и капремонтов была приостановлена до 1 сентября в соответствие с Распоряжением Кабинета Министров «Об определении приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году», – констатировала замглавы Администрации.

Этери Кондакова подчеркнула, что перед руководством района стоит задача приложить все усилия по обеспечению выполнения жизненно важных бюджетных обязательств, главным образом своевременной и полной выплаты заработной платы бюджетникам и финансированию коммунальных служб.