АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ЕСЛИ НЕ БУДЕТ КОНКРЕТНОЙ И ПРЕДМЕТНОЙ РАБОТЫ НА МЕСТАХ, ТО ВРЯД ЛИ МЫ СМОЖЕМ ДОСТИЧЬ РЕАЛЬНОГО УСПЕХА
Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. Выступление премьер-министра Александра Анкваб, на заседании актива Гагрского района, 16 сентября.
«Те кто был за трибуной, достаточно профессионально, если не сказать более, оценили обстановку непредвзято и истинно. Мы знаем эти цифры и они нас не радуют.
Давайте заглянем в себя: абсолютно прав глава района – дотации Гагрскому району не уместны! Дотации уместны Ткуарчалскому, Очамчырскому, Сухумскому районам.
Это точно вы не будете оспаривать, потому что вы точно так же считаете.
Но почему, еще раз повторяю, мы не хотим заглянуть в себя?
В прошлом году – опять я ссылаюсь на Юрия Львовича, не было коронавирусной инфекции. Вам уважаемые гагрцы – физическим лицам, я обращаюсь и к каждому сидящему здесь, было начислено в виде налогов почти 65 миллионов рублей. Эти деньги надо было заплатить – условно, за лампочку Ильича. Но мы заплатили с вами примерно 27-28 %. Кто будет платить остальное?
Повторяю – не было коронавируса. Сейчас показатели еще хуже!
Почему систематически Гагрский район не выполняет – пользуясь советскими терминами, планы по налогам и сборам?
Сегодняшняя Гагра это не Гагра 10-летней давности, это Гагра другая! Этому можно только радоваться и нужно, и мы это делаем!
Но не будет никакой электроэнергии, не будет никакой воды, не будет дорог, не будет зарплат у учителей и медиков, если не будут собираться налоги.
Гагра уже выросла из бюджетных 400 млн рублей.
Аслан Георгиевич поставил конкретную задачу – работа налоговой службы
должна быть видна!
Я с уважение отношусь к тем сотрудникам, которые стараются и что-то делают, но налоговая служба и другие фискальные органы должны оправдывать свой бюджет.
Сегодня Гагра подошла уже к такому рубежу, когда Гагрский район может спокойно собирать в виде налогов миллиард рублей! Но до тех пор пока отдыхающий будет «моим личным гостем», до тех пока гостиница – это мой личный гостевой дом – мы будем жить так, как живем.
И тут не нужны никакие исследования, не нужны никакие заключения ученых – все очень просто и позиция президента страны в этом неуклонна – вы должны реально отдать стране, то, что есть на самом деле! Мы это можем сделать и Гагрский район тем более.
Поэтому еще раз предлагаю каждому заглянуть в себя.
Я помню Гагру 2005 года, когда была общая позиция у нас и у российских коллег, которые нам серьезно помогали – не беспокоить людей, дать им возможность заработать деньги, построить мини-гостиницы, отели и дома отдыха. Это произошло, но статистическая отчетность за 10 лет говорит о другом.
Мы не киваем назад, не называем ничьи фамилии, потому что это наша общая абхазская проблема.
Сколько угодно можно заседать, формировать кабинеты министров, создавать министерские должности… Если не будет конкретной и предметной работы на местах, то вряд ли мы сможем достичь реального успеха и тогда те службы, о которых здесь говорили, будут получать зарплату в 3400 рублей.
У нас очень много структур, в которых, ни как в здравоохранении – не хватает людей и их нужно добавить… Нам придется серьезно сокращать и надо быть к этому готовым. Есть тяжёлое слово, модное – оно мне не нравится – оптимизировать, для того чтобы уравновесить перекос. Для того чтобы педагог и врач получали заслуженную зарплату".
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