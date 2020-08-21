АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ЕСЛИ НЕ БУДЕТ КОНКРЕТНОЙ И ПРЕДМЕТНОЙ РАБОТЫ НА МЕСТАХ, ТО ВРЯД ЛИ МЫ СМОЖЕМ ДОСТИЧЬ РЕАЛЬНОГО УСПЕХА

Но почему, еще раз повторяю, мы не хотим заглянуть в себя?

Это точно вы не будете оспаривать, потому что вы точно так же считаете.

«Те кто был за трибуной, достаточно профессионально, если не сказать более, оценили обстановку непредвзято и истинно. Мы знаем эти цифры и они нас не радуют.

В прошлом году – опять я ссылаюсь на Юрия Львовича, не было коронавирусной инфекции. Вам уважаемые гагрцы – физическим лицам, я обращаюсь и к каждому сидящему здесь, было начислено в виде налогов почти 65 миллионов рублей. Эти деньги надо было заплатить – условно, за лампочку Ильича. Но мы заплатили с вами примерно 27-28 %. Кто будет платить остальное?

Повторяю – не было коронавируса. Сейчас показатели еще хуже!

Почему систематически Гагрский район не выполняет – пользуясь советскими терминами, планы по налогам и сборам?

Сегодняшняя Гагра это не Гагра 10-летней давности, это Гагра другая! Этому можно только радоваться и нужно, и мы это делаем!

Но не будет никакой электроэнергии, не будет никакой воды, не будет дорог, не будет зарплат у учителей и медиков, если не будут собираться налоги.

Гагра уже выросла из бюджетных 400 млн рублей.

Аслан Георгиевич поставил конкретную задачу – работа налоговой службы

должна быть видна!

Я с уважение отношусь к тем сотрудникам, которые стараются и что-то делают, но налоговая служба и другие фискальные органы должны оправдывать свой бюджет.

Сегодня Гагра подошла уже к такому рубежу, когда Гагрский район может спокойно собирать в виде налогов миллиард рублей! Но до тех пор пока отдыхающий будет «моим личным гостем», до тех пока гостиница – это мой личный гостевой дом – мы будем жить так, как живем.

И тут не нужны никакие исследования, не нужны никакие заключения ученых – все очень просто и позиция президента страны в этом неуклонна – вы должны реально отдать стране, то, что есть на самом деле! Мы это можем сделать и Гагрский район тем более.

Поэтому еще раз предлагаю каждому заглянуть в себя.

Я помню Гагру 2005 года, когда была общая позиция у нас и у российских коллег, которые нам серьезно помогали – не беспокоить людей, дать им возможность заработать деньги, построить мини-гостиницы, отели и дома отдыха. Это произошло, но статистическая отчетность за 10 лет говорит о другом.

Мы не киваем назад, не называем ничьи фамилии, потому что это наша общая абхазская проблема.

Сколько угодно можно заседать, формировать кабинеты министров, создавать министерские должности… Если не будет конкретной и предметной работы на местах, то вряд ли мы сможем достичь реального успеха и тогда те службы, о которых здесь говорили, будут получать зарплату в 3400 рублей.

У нас очень много структур, в которых, ни как в здравоохранении – не хватает людей и их нужно добавить… Нам придется серьезно сокращать и надо быть к этому готовым. Есть тяжёлое слово, модное – оно мне не нравится – оптимизировать, для того чтобы уравновесить перекос. Для того чтобы педагог и врач получали заслуженную зарплату".