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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН: В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Новости Четверг, 17 сентября 2020 15:24
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КРИСТИНА ОЗГАН: В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. По предусмотренным мероприятиям в рамках Инвестиционной программы содействия социально экономическому развитию Республики Абхазия на ближайшие три года запланированы определённые мероприятия по Очамчырскому району. Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

В частности будет профинасирован ремонт автодорог в селах Мыку и в Маркула, небольшое количество дорог в Очамчыре и освещение республиканской трассы на участке Сухум – Очамчыра.

Так же планируется строительство водозабора в селе Мыку.

 

«Это только тот комплекс, который предусмотрен в Инвестпрограмме. Если правительство республики сможет увеличить финансирование, мы обязательно будем учитывать те предложения, которые были озвучены сегодня и те, что поступали ранее в адрес президента и министров», – подчеркнула Кристина Озган.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 17 сентября 2020 15:28

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