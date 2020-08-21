КРИСТИНА ОЗГАН: В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. По предусмотренным мероприятиям в рамках Инвестиционной программы содействия социально экономическому развитию Республики Абхазия на ближайшие три года запланированы определённые мероприятия по Очамчырскому району. Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

В частности будет профинасирован ремонт автодорог в селах Мыку и в Маркула, небольшое количество дорог в Очамчыре и освещение республиканской трассы на участке Сухум – Очамчыра.

Так же планируется строительство водозабора в селе Мыку.