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Абхазия Информ

ГАРРИ СЕГАЛЕВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 88 ЛЕТ

Новости Четверг, 17 сентября 2020 15:33
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Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. Заслуженному работнику здравоохранения Республики Абхазия, почетному мастеру спорта Абхазии по баскетболу, кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» III степени Гарри Владимировичу Сегалевичу исполнилось 88 лет. 

Кроме основной своей работы, он заядлый охотник и свободное время охотится на пернатую дичь с легавой собакой.

Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту поздравил Гарри Владимировича с днем рождения! Поделал ему крепкого здоровья, благополучия и многие годы оставаться в строю!

Абхазия-Информ присоединяется к поздравлению и желает Гарри Владимировичу еще много лет оставаться таким же жизнерадостным и человеколюбивым.

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