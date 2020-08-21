ГАРРИ СЕГАЛЕВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 88 ЛЕТ
Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. Заслуженному работнику здравоохранения Республики Абхазия, почетному мастеру спорта Абхазии по баскетболу, кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» III степени Гарри Владимировичу Сегалевичу исполнилось 88 лет.
Кроме основной своей работы, он заядлый охотник и свободное время охотится на пернатую дичь с легавой собакой.
Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту поздравил Гарри Владимировича с днем рождения! Поделал ему крепкого здоровья, благополучия и многие годы оставаться в строю!
Абхазия-Информ присоединяется к поздравлению и желает Гарри Владимировичу еще много лет оставаться таким же жизнерадостным и человеколюбивым.
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