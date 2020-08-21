КОРОНОВИРУС ПРОГРЕССИРУЕТ, НО ВРАЧИ ДЕЛАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ

«Ситуация у нас такая: идет прогресс заболеваемости, рост числа болеющих людей. Это происходит во всем мире и, естественно – у нас. Что касается пациентов, то у нас есть больные которые переносят коронавирус в легкой форме, средней степени тяжести и тяжелой», – сказала Арчелия.

Сухум. 16 сентября 2020. Абхазия-Информ. В Абхазии прогрессирует заболеваемость коронавирусной инфекцией, сказала главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия в видео-записи пресс-службы Министерства здравоохранения РА.

Она рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются медики при диагностировании коронавируса. С учетом того, что лечением коронавируса занимается только один госпиталь в Гудауте, именно туда привозят больных с средней и тяжелой формой с уже подтвержденным заболеванием, лечение которых, просто невозможно вне больничных условий.

Что касается легких форм, то таких больных наблюдают и лечат на дому.

«Мы максимально пытаемся поттянуть, насколько это возможно от госпитализации в ковидцентр. Потому что госпиталь, в котором уже находились ковидбольные до этого, лежали другие пациенты и уже он нагружен инфекцией», – отметила Арчелия.

Она уточнила, что лечение больных ковид проводится по протоколам РФ и ВОЗ.

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