АСЛАН БЖАНИЯ: МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, КАКОЙ БЫ ОНА НИ БЫЛА

Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. «Это первый актив в Очамчырском районе, в котором я принимаю участие в качестве главы государства. Для меня очень важно еще раз услышать от вас и еще раз подтвердить истинное положение дел. Очень важно, чтобы у нас была объективная картина, поэтому вещи надо будет называть своими именами», – сказал Аслан Бжания открывая заседание актива Очамчырского района.

По его мнению, государственные служащие не должны себе позволять дезинформировать руководство страны. Вещи надо называть своими именами. Такие встречи будут проходить в каждом районе, чтобы иметь объективную картину по стране в целом.

«Мы находимся в условиях кризиса, он какое-то время будет усугубляться и экономическая ситуация из-за пандемии будет только ухудшаться, поэтому я от вас требую, чтобы вы говорили мне правду. Соответственно, и вы должны требовать от меня, чтобы я вам говорил правду», – подчеркнул Аслан Бжания.

Президент напомнил, что Абхазия страна туристическая, но нам пришлось закрыть границу и мы стали более четко понимать свои возможности.

«Подушки безопасности в нашей стране нет, отложенных денег нет, мы эти деньги не накопили. Я не хочу ни на кого кивать, называть чьи-либо имена. Но такое хозяйство мы сегодня приняли», – констатировал Бжания.

Он с сожалением констатировал, что политический цикл в республике – от выборов к выборам и привел для сравнения пример состояния экономики, макроэкономических показателей, которые были 5-6 лет назад, до выборов в 2014 году.

Если заработная плата на конец 2014 года была 9 895 рублей, это было 260 долларов, зарплата на конец 2019 года – 10 535 рублей или 168 долларов. Рост зарплаты за 5 лет составил 11%, а инфляция – 38%.

Если величина среднемесячного прожиточного минимума на одного человека была 5 069 рублей в 2014 году, то по итогам 2019 года – это 6 979 рублей, т.е. 38%. И это минимальный набор продуктов питания, который необходим человеку, чтобы физически выжить.

«Вот такая у нас картина – то есть мы не выросли, мы не стали за последние пять лет жить богаче и лучше, мы обеднели существенным образом, а наши доходы сократились в целом на жителя на 30%», – подчеркнул Аслан Бжания.

Количество рабочих мест на начало 2015 года было 42 тысячи, по итогам 2019 года тоже самое. За первое полугодие 2020 года количество рабочих мест сократилось на 3 тысячи и сегодня у нас всего работает 38 тысяч человек. Это за первое полугодие – с 1 января по 1 июля и эта тенденция, как считает президент, к сожалению, будет сохраняться.

По словам Аслана Бжания, правительство будет предпринимать антикризисные меры. Какие меры, в пожарном и срочном порядке нужно предпринять, чтобы как-то помочь сельчанам?

«Мы должны в ближайшие 2 недели предпринять меры, направленные на то, чтобы стоимость экспортной услуги транспортировки цитрусовых через границу, сократилась существенным образом. В прошлом году это было около 12-13 рублей, сегодня это должно быть существенное сокращение. От того, как

вы выполните эту задачу, зависит ваш авторитет и то, как к правительству в целом будут относиться наши граждане. В ближайшие две недели вы меня об этом проинформируете. Эта задача должна быть решена в обязательном порядке», – сказал глава государства, обращаясь к первому вице-премьеру, министру сельского хозяйства Беслану Джопуа и к вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган.

Аслан Бжания отметил, что власть прекрасно понимает, что люди привязаны к личным подсобным хозяйствам, в частности с выращиванием орехов и его экспортом.

«Я был одним из тех, кто настаивал на том, что не должно быть экспортной пошлины, установленной абхазскими властями. Ситуация усложнилась в связи с тем, что грузины ввели ограничительные меры. И если раньше наши крестьяне перенося орех как личный груз, в массовом порядке продавали его в Грузию, то сегодня границу не пересечешь, а значит ситуация тоже будет усложняться», – подчеркнул президент.

Он сообщил, что на днях у него был глава администрации Галского района, который подготовил пакет предложений по этому вопросу. Ему было рекомендовано обратиться в правительство, чтобы принять наиболее оптимальное решение.

«Люди, которые выращивают орех, должны получить максимально возможную оплату за свою продукцию. Более того, надо будет разъяснить, почему мы действуем именно таким образом – от наших граждан ничего скрывать не надо, они должны иметь объективную картину», – констатировал Аслан Бжания.

Еще раз вернувшись к цитрусовым он напомнил, что их экспорт через госграницу – это услуга, к которой имеют отношение российские власти. У них есть ввозной НДС, составляющий 20%. И если правительство установит цену на мандарины хотя бы 20 рублей за килограмм, то как минимум 4 рубля нужно будет оплатить в виде сборов, плюс сертификаты и фитосанитарные требования. Все это будет серьезным образом уменьшено. Но обязательные платежи в любом случае на границе с РФ сохранятся.

«На этом этапе правительство будет заниматься разработкой антикризисных мера. Работающие в экономическом блоке министры за это будут отвечать своими должностями и я знаю, что они эту задачу решат. Я в этом абсолютно убежден», – подчеркнул президент.

Еще одна, грядущая проблема – это электроснабжение нашего населения. В республике серьезные долги за потребление электроэнергии.

«40 копеек за кВт/ч, это немного. В мире нет ни у кого такой цены! На территории бывшего Советского союза такой цены нет, но почему мы решили, что наше государство такое богатое и население не должно платить эти 40 копеек? Наша электроэнергия дешевле, чем где-либо в 5-10 раз, но мы и эти 40 коп. не платим. За сотовый телефон платим, за проезд на транспорте платим – не заплатишь – не проедешь, не позвонишь, а за свет не платим?» – возмущался Аслан Бжания.

Президент поднял еще одну проблему – производство майнингов. Он сообщил, что идет работа по учету и выявлению точек, где эти майнинги установлены и скрыть что-либо не получится. Одновременно готовится постановление правительства, там будут обозначены механизмы наиболее оптимальные для того, чтобы этот процесс регулировать.

«Мы его запрещать не будем, но государство будет регулировать это процесс должным образом. Это тоже первый этап решения проблем энергетики, но есть и другие проблемы, связанные и с генерацией, и с состоянием наших сетей. Пусть никто не думает, что привести в состояние электроэнергетическую систему очень легко и просто. У государстве таких денег нет!», – констатировал Бжания.

Он напомнил о принятом Парламентом п законе, по которому президент будучи депутатом был в категорической форме против. По этому закону запрещено инвестировать и в генерацию, и в распредсети, и в магистральные линии, и в сбыт.

«Так дело не пойдет: мы можем эти запреты сохранить, на этих запретах настаивать, но у нас нет никакой альтернативы, кроме разговоров о том, что кто-то что-то сделает, кто-то придет. Никто не придет так просто, потому что это бизнес, это производство товара. Если люди хотят произвести товар и вкладывают в это деньги, они должны иметь прибыль или должны быть партнерами в этом бизнесе», – подчеркнул глава государства.

По мнению Аслана Бжания, электроэнергия – это товар, а стоимость электроэнергии у нас копеечная и мы не можем себе позволить ее увеличить. И поэтому мы оказались в тупике. Эта проблема тоже требует серьезного подхода и потребуется несколько месяцев – до полугода для того, чтобы мы имели дорожную карту для решения довоенной проблемы.

«Допущено огромное количество ошибок. Сейчас правительство занимается выработкой антикризисных мер. Мы в условиях кризиса и по тем данным, которые озвучиваются РФ, обуздать пандемию удастся в первом полугодии 2021 года и только со второго полугодия можно будет думать о каком-либо развитии. Поэтому что сегодня говорить о экономическом развитии республики в условиях, когда мы еще не смогли точно просчитать нанесенный нам пандемией экономический ущерб – безответственно!

Это будет похоже на те программы, о которых вам рассказывали на протяжении нескольких последних лет – о тех же абхазских пенсия в 15 тысяч рублей. У нас таких сказок не будет, я не намерен врать своему населению, и стану в полной мере, вместе с вами испытывать тяготы и лишения, которые сегодня у нас есть и вместе с вами их решать», – подчеркнул Аслан Бжания.

Далее прозвучал вопрос педагогов, которые интересовались почему повышение зарплаты учителей в целом по стране значительно больше, а по району – всего 9%.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сообщил, что этот вопрос уже некоторое время обсуждается.

Делба пояснил, что повышение зарплаты работникам системы образования, здравоохранения и других категорий произошло в июне текущего года и распространилось на период с января по июнь. Одним из условий этого повышения являлось предварительная и конечная цель.

Под предварительной – понимается установление процента, и конечная – средний размер. Так вот по Очамчирскому району в системе образования этот средний размер достигнут и поэтому он составлял 9%.

Зарплата повышается не на процент, а до достижения определённого уровня зарплаты. Есть районы, школы, медучреждения, где зарплаты вообще не повышались, потому и была достигнута такая договоренность.

Это все связано с принятием решения об учебной нагрузке с количеством часов и со стимулирующими выплатами за классное руководство, проверку тетрадей и др. В итоге весь набор выплат по системе образования достигает 16 900 рублей, то это предельный размер, до которого надо дойти. И если в Очамчырском районе это составило 9%, то это вполне законно. В другом районе это может быть до 20%, но тоже не более 17 тыс. рублей. Сетка по выравниванию единая.

Средняя зарплата работников в среднеобразовательных школах должна составлять 16 900 по стране. Но все зависит от учебной нагрузки, кто-то получает и 20 и 25 тыс. рублей, кто-то 10, 8 и 4 тысячи.

«Расчет не из ставки идет, ставка не индексируется. Индексируется конечная заработная плата – повышение к ней», – пояснил Владимир Делба.