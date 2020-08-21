ПРЕДСЕДАТЕЛИ РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ СОБРАНИЙ АБХАЗИИ ВЫСТУПАЮТ ЗА ПЕРЕНОС ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАМЕЧЕННЫХ НА 1 НОЯБРЯ

Сегодня на встрече в Сухумском городском собрании председатели районных собраний обсуждали вопрос необходимости внесения поправок в действующий закон «Об управлении в административно-территориальных единицах РА», а также эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом говорится на сайте городского собрания http://aizara-sukhum.org/.

Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. Председатели собраний Сухума и других районов Абхазии выступают за перенос запланированных на ближайшее время выборов в органы самоуправления в условиях пандемии. Мнение об этом высказал председатель Сухумского горсобрания Дмитрий Маршания, на совещании со своими коллегами из районов республики.

«Коронавирус стал причиной отмены голосования во многих странах. Мы уверены, что и нам, в Абхазии, не следует рисковать здоровьем граждан. Поэтому, наверное, было бы правильным отложить выборы в местные органы власти, – отметил Дмитрий Маршания.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что проводить избирательную кампанию на фоне роста числа заболеваемости неуместно.

Повсеместно люди плохо соблюдают масочный и перчаточный режим, и в таких условиях сложно будет обеспечивать безопасность жизни, здоровья людей в период выборной кампании и в день голосования.

При этом депутаты местных органов власти с понимаем относятся к тому, что решение о переносе выборов во многом определяет медицинская динамика.

Свои опасения и предложения представители городских и районных собраний отразили в письме к главе государства.

Выборы в органы местного самоуправления назначены на 1 ноября 2020.