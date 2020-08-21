ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ СУХУМА ДМИТРИЙ МАРШАНИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА ПОПРАВКИ В ЗАКОН «ОБ УПРАВЛЕНИИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ РА»

По мнению Дмитрия Маршания, Закон «Об управлении в административно-территориальных единицах РА» нуждается в поправках.

Председатель Собрания Дмитрий Маршания пригласил на совещание своих коллег-председателей районных собраний Дамира Горзолия (Ткуарчалский р-он), Станислава Зантария (Гулрыпшский р-он), Адгура Квициния (Очамчырский р-он), Романа Базба (Гудаутский р-он), Рамаза Смыр (Новый Афон) и Заура Сангулия (Сухумский р-он).

Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания считают, что в действующий закон «Об управлении в административно-территориальных единицах РА» необходимо внести поправки. Об этом говорится на сайте городского собрания http://aizara-sukhum.org/.

«Это не верно, когда назначенный исполняющим обязанности глава администрации города или района может оставаться в этом статусе полгода, год. Мы считаем, что в течение трех месяцев руководитель обязан проявить себя как хозяйственник, убедить, что он имеет определенный план работы, рассказать о путях его реализации. Исходя из этого, депутаты будут голосовать «за» или «против» кандидатуры, представленной главой государства», – заявил Дмитрий Маршания.

По его мнению, давать согласие на назначение руководителя города или района надо не простым большинством голосов.

«Согласование кандидатуры главы города или района – это один из главных вопросов в деятельности собраний, это ответственность перед нашими избирателями, поэтому «за» должны проголосовать 2/3 от общего числа депутатов», – считает Дмитрий Маршания.

Большая часть собравшихся председателей собраний разделяет мнение Дмитрия Маршания.

Роман Базба, председатель нескольких созывов Собрания Гудаутского района, считает, что глава города или района вообще не должен быть исполняющим обязанности, согласование по его кандидатуре с депутатами должно проходить до его назначения. Он уверен, что решения по этому и другим вопросам должны приниматься простым большинством голосов от общего числа депутатов.

В ходе встречи прозвучало ещё несколько предложений о расширении полномочий местных органов власти.

Депутаты собраний должны:

– Давать разрешение на назначение и освобождение всех руководителей структурных подразделений (управлений, отделов, департаментов и т.д.) по всем направлениям деятельности администраций городов и районов;

– Давать согласие на назначение и освобождение начальников районных и городских инспекций министерства по налогам и сборам;

– Давать согласие на назначение и освобождение начальников городских и районных отрядов и частей МЧС РА;

– Собрание должно быть в письменной форме уведомлено с пояснением причины увольнения сотрудников, на назначение которых требуется согласие депутатов.

Принимавшие активное участие в дискуссии Астамур Кутарба, Дамир Горзолия, Станислав Зантария, Адгур Квициния, Инна Кварчия и другие согласились, в том, что закон не совершенен, требует доработки, однако к единому мнению по поправкам не пришли.

Однако все единогласно отметили, что тот же закон («Об управлении в административно-территориальных единицах РА») не позволяет реализовать один из главных институтов демократического государства – проведение местного референдума.

Они высказали намерение просить законодателей в ближайшее время разработать и принять закон, в котором будет прописана процедура проведения и организации местного референдума.