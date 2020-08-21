АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ СОМНЕВАЮЩИМСЯ В ЕГО ЗДОРОВЬЕ ПРОПЛЫТЬ ВМЕСТЕ С НИМ ДВА КМ

Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. Во время заседания актива в Гагрском районе, один из его участников поинтересовался состоянием здоровья президента Аслана Бжания.

«По поводу моего здоровья: я не знаю, что может быть критерием оценки его состояния… Я живу в официальной резиденции и чтобы подняться или спуститься нужно пройти 1950 метров. В первый день с утяжелителями я делаю три круга – это примерно 6 км, сто раз приседания – в три подхода. Три подхода – отжимания на кулаках.

На другой день я проплываю два км – можем вместе с вами попробовать и удостовериться в справедливости сказанных мною слов», – предложил сомневающимся президент.