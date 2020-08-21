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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ СОМНЕВАЮЩИМСЯ В ЕГО ЗДОРОВЬЕ ПРОПЛЫТЬ ВМЕСТЕ С НИМ ДВА КМ

Новости Четверг, 17 сентября 2020 17:33
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ СОМНЕВАЮЩИМСЯ В ЕГО ЗДОРОВЬЕ ПРОПЛЫТЬ ВМЕСТЕ С НИМ ДВА КМ

Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. Во время заседания актива в Гагрском районе, один из его участников поинтересовался состоянием здоровья президента Аслана Бжания.

«По поводу моего здоровья: я не знаю, что может быть критерием оценки его состояния… Я живу в официальной резиденции и чтобы подняться или спуститься нужно пройти 1950 метров. В первый день с утяжелителями я делаю три круга – это примерно 6 км, сто раз приседания – в три подхода. Три подхода – отжимания на кулаках.

На другой день я проплываю два км – можем вместе с вами попробовать и удостовериться в справедливости сказанных мною слов», – предложил сомневающимся президент.

Отвечая на вопрос об инвестициях, глава государства напомнил, что республика живет в условиях открытой границы 44 дня, с 1 августа. Ранее, для того чтобы въехать в Абхазию нужно было иметь специальное разрешение. Более того, передвижение по территории России было ограничено и из того же аэропорта Сочи отправляли на обсервацию.

«Я плохо представляю, чтобы в таких условиях инвестор мог приехать в Абхазию.   Инвесторы и при более благоприятных условиях не приезжали. Но с 1 августа по настоящее время к нам заехало более 400 тысяч инвесторов.

Кто-то заехал на один день и оставил тысячу рублей, кто-то на 10 дней и оставил 10 тысяч рублей… Пока мы дело имеем с такими инвесторами.

А в отношении крупных инвесторов нам придется работать не один день, и целенаправленно!

Такая задача перед правительством стоит, и такие решения будут приняты. Конечно же, предварительно все это будет согласовано в известном объеме с нашей общественностью

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