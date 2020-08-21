ЕЩЕ 26 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 73 человека, из них 72 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 19, выписано 8 пациентов. Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровело 20 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 782 человека. Из них 226 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.