ИРАКЛИЙ ТУЖБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ
Сухум. 17 сентября 2020. Абхазия-Информ. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба провел встречу с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольфом Михалкой.
Главной темой встречи стало обсуждение повестки дня предстоящего 51-го раунда международных Женевских дискуссий и актуальных вопросов региональной безопасности и стабильности в условиях пандемии COVID-19.
В своей приветственной речи Ираклий Тужба отметил, что рад возможности личной встречи с сопредседателями после продолжительного перерыва, так как предыдущие переговоры проходили в формате видеоконференций в связи с ограничениями, введёнными по причине распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Ираклий Тужба особо подчеркнул, что в повестке дня Женевских дискуссий для абхазской стороны наиболее важной и актуальной проблемой является согласование документа о международных гарантиях неприменения силы. Он с сожалением отметил, что на протяжении долгого времени велась работа в этом направлении, однако она все еще не дала ощутимых результатов по причине крайне неконструктивной позиции грузинской стороны. На данном этапе этот процесс находится в замороженном состоянии.
Ираклий Тужба проинформировал участников встречи, что абхазская сторона намерена продолжить работу в этом направлении для поиска компромиссных решений, отражающих интересы всех участников процесса.
Замминистра выразил серьезную озабоченность абхазской стороны в связи с постоянным наращиванием военного-технического сотрудничества Грузии с НАТО и призвал сопредседателей обратить внимание на данную проблему во избежание эскалации напряженности в регионе.
В свою очередь сопредседатели Женевских дискуссий также выразили удовлетворение возможностью проведения встреч на местах и подчеркнули важность сохранения высокого уровня коммуникации для решения возникающих проблем.
В рамках прошедшей встречи состоялся обмен мнениями о перспективах возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал, как дополнительного инструмента в работе Женевских дискуссий. Стороны пришли к общему мнению, что в целом ситуация в приграничном с Грузией Галском районе Абхазии остается стабильной и безопасной.
В ходе встречи также прошло обсуждение повестки дня второй рабочей группы, нацеленной на решение вопросов гуманитарного характера.
Проведение очередного 51-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 6-7 октября 2020 года.
Об этом сообщает сайт МИД Абхазии.
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