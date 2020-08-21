В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИИ

Обсуждались вопросы возможности увеличения предельного значения российских пенсий в Абхазии и доплат к ним.

Речь шла совершенствовании механизмов сотрудничества сторон в вопросах обеспечения пенсиями граждан России, проживающих в Абхазии.

На встрече также присутствовали главы Минфина и Минсоцобеспечения и демографической политики РА.

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями Министерства труда Российской Федерации и Пенсионного фонда России.

Кроме того, стороны обсудили перспективы внедрения в Абхазии системы персонифицированного учета сведений.

Участники совещания затронули проблему возврата незаконно полученных пенсий после смерти умершего пенсионера. По данным отделения ПФ России в Абхазии, общее количество граждан незаконно получивших средства ПФР составляет свыше 700 человек.

Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет ПФ России, на сегодня – 16 млн 600 тыс. рублей.

Абхазская сторона заверила коллег в том, что серьезно относится к этой проблеме и будет способствовать возврату средств.

В завершение встречи ее участники обсудили некоторые технические вопросы работы ПФ России в Абхазии, консультационных пунктов Фонда в городах и районах республики.

Об этом сообщает сайт правительства Абхазии.