 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПОЛНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ

Новости Пятница, 18 сентября 2020 09:01
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПОЛНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации города Сухум Беслана Эшба организован оперативный штаб для полного сопровождения обращающихся в медучреждения города, а также инфицированных коронавирусом жителей столицы. Работу оперативного штаба будет курировать начальник Управления здравоохранения Администрации г. Сухум Ирма Воуба.

Она ознакомила мэра со схемой маршрутизации пациентов по медучреждениям Сухума и отметила, что в дальнейшем, по ситуации, она может корректироваться. Мэр поручил предусмотреть все возможные варианты оказания содействия жителям города от первого обращения до полного установления диагноза и выздоровления.

Беслан Эшба попросил быть внимательными и давать чёткие инструкции гражданам, которые обращаются в горячую линию по телефону 03-03.

«Попросил бы тех, кто работает на горячей линии, быть вежливыми, внимательными и четко консультировать людей, чтобы они сразу поняли, куда им обращаться и как дальше действовать. Тогда люди смогут нам доверять и самостоятельно не действовать. Это очень важно. Ответственность теперь на штабе - полное сопровождение больных и тех, кто обращается за теми или иными консультациями. Это очень важно. На этом делаю акцент. И сопровождение больного до полного выздоровления», – сказал Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума sukhumcity.info.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 сентября 2020 09:21

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИИ БЕСЛАН ЭШБА ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.