В СУХУМЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПОЛНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации города Сухум Беслана Эшба организован оперативный штаб для полного сопровождения обращающихся в медучреждения города, а также инфицированных коронавирусом жителей столицы. Работу оперативного штаба будет курировать начальник Управления здравоохранения Администрации г. Сухум Ирма Воуба.

Она ознакомила мэра со схемой маршрутизации пациентов по медучреждениям Сухума и отметила, что в дальнейшем, по ситуации, она может корректироваться. Мэр поручил предусмотреть все возможные варианты оказания содействия жителям города от первого обращения до полного установления диагноза и выздоровления.