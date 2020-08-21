В СУХУМЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ПОЛНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ
Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации города Сухум Беслана Эшба организован оперативный штаб для полного сопровождения обращающихся в медучреждения города, а также инфицированных коронавирусом жителей столицы. Работу оперативного штаба будет курировать начальник Управления здравоохранения Администрации г. Сухум Ирма Воуба.
Она ознакомила мэра со схемой маршрутизации пациентов по медучреждениям Сухума и отметила, что в дальнейшем, по ситуации, она может корректироваться. Мэр поручил предусмотреть все возможные варианты оказания содействия жителям города от первого обращения до полного установления диагноза и выздоровления.
Беслан Эшба попросил быть внимательными и давать чёткие инструкции гражданам, которые обращаются в горячую линию по телефону 03-03.
«Попросил бы тех, кто работает на горячей линии, быть вежливыми, внимательными и четко консультировать людей, чтобы они сразу поняли, куда им обращаться и как дальше действовать. Тогда люди смогут нам доверять и самостоятельно не действовать. Это очень важно. Ответственность теперь на штабе - полное сопровождение больных и тех, кто обращается за теми или иными консультациями. Это очень важно. На этом делаю акцент. И сопровождение больного до полного выздоровления», – сказал Беслан Эшба.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума sukhumcity.info.
Последнее от
- БЕСЛАН ЭШБА ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИИ
- ИРАКЛИЙ ТУЖБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ
- ЕЩЕ 26 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ СОМНЕВАЮЩИМСЯ В ЕГО ЗДОРОВЬЕ ПРОПЛЫТЬ ВМЕСТЕ С НИМ ДВА КМ