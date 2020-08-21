БЕСЛАН ЭШБА ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. На заседании Координационного штаба глава Администрации Сухума Беслан Эшба предложил запретить проведение всех торжественных массовых мероприятий, в том числе и свадеб.

«Те, кто запланировали свадьбы и торжественные мероприятия, они к ним готовятся. Можно выйти с предложением с начала октября запретить массовые мероприятия? Почему у нас такие цифры по городу? Потому что постоянно проводятся массовые мероприятия. Все, что не успели провести за время ограничений, пытаются провести за этот период, до наступления зимних холодов», - сказал Беслан Эшба.

На 17 сентября в Абхазии зафиксировано 782 случая заболевания коронавирусом и семь летальных случаев с начала распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума sukhumcity.info.