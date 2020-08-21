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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ТОМОГРАФА AQUILION CX

Новости Пятница, 18 сентября 2020 09:44
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В ГУДАУТЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ТОМОГРАФА AQUILION CX

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. В Гудаутском ковидгоспитале завершен монтаж ультрасовременного компьютерного  томографа Aquilion CX. Об этом сообщается на странице в facebook движения «Мы-Вместе».

«Друзья, наша совместная работа по борьбе с распространением COVID-19 в Абхазии не прекращается.

Делимся с вами отличной новостью. Завершен монтаж ультрасовременного компьютерного  томографа Aquilion CX на 128 срезов.

С его помощью врач проведет  обследования внутренних органов и исследует состояние организма в целом. 

Новый КТ-сканнер выдаёт чёткие изображения, томография проходит быстро и безболезненно. 

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Этап по установке и настройке оборудования пройден. Отдельная благодарность профессионалам, которые пришли на помощь.

Спасибо за вашу поддержу!Мы всё преодолеем, потому что #мывместе#covid19 #mivmeste #Abkhazia2020».

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***

«Отличная и долгожданная новость!

Монтаж завершен, все работает. Завтра утром калибровка и наладка протоколов, инструктаж врачей до обеда все завершат.

В итоге в Гудаутском госпитале есть КТ Aquilion CX с абсолютно новой трубкой на 128 срезов и новым программным обеспечением, а так же ИПБ на 80 кВ», - уточнил один из участников Движения «Мы вместе» на своей странице в соцсети Инстаграмм, гендиректор ООО СП «А-Мобайл Борис Барциц.

«Спасибо все 86 участникам движения «Мы-Вместе» за доверие к нашему общему делу и за возможность оказать содействие в борьбе с COVID-19.

И всем нашим строителям, кто подготовил это новое помещение в столь сжатые сроки в соотвествии со всеми требованиями поставщика. А их было немало.

Берегите себя, не болейте и по возможности соблюдайте рекомендации эпидемиологов», - написал Борис Барциц.

Движение «Мы вместе» создано бизнесообществом Абхазии в мае 2020 года для оказания помощи республике в борьбе с короновирусом. В него входят руководители крупных компаний в Абхазии, такие как ООО «Вина и воды Абхазии», ЗАО «Аквафон», ООО СП «А-Мобайл», ООО «Премиум» , Фонд имени Келешбея Чачба, «Абхазморпром» , ООО «Конти-Опт», ООО «АЗиД» и др.

Благодаря им было собрано 56 млн 668 тысяч рублей на закуп медоборудования и медицинских препаратов.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 18 сентября 2020 09:52

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