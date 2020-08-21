В ГУДАУТЕ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ ТОМОГРАФА AQUILION CX
Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. В Гудаутском ковидгоспитале завершен монтаж ультрасовременного компьютерного томографа Aquilion CX. Об этом сообщается на странице в facebook движения «Мы-Вместе».
«Друзья, наша совместная работа по борьбе с распространением COVID-19 в Абхазии не прекращается.
Делимся с вами отличной новостью. Завершен монтаж ультрасовременного компьютерного томографа Aquilion CX на 128 срезов.
С его помощью врач проведет обследования внутренних органов и исследует состояние организма в целом.
Новый КТ-сканнер выдаёт чёткие изображения, томография проходит быстро и безболезненно.
Этап по установке и настройке оборудования пройден. Отдельная благодарность профессионалам, которые пришли на помощь.
Спасибо за вашу поддержу!Мы всё преодолеем, потому что #мывместе#covid19 #mivmeste #Abkhazia2020».
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«Отличная и долгожданная новость!
Монтаж завершен, все работает. Завтра утром калибровка и наладка протоколов, инструктаж врачей до обеда все завершат.
В итоге в Гудаутском госпитале есть КТ Aquilion CX с абсолютно новой трубкой на 128 срезов и новым программным обеспечением, а так же ИПБ на 80 кВ», - уточнил один из участников Движения «Мы вместе» на своей странице в соцсети Инстаграмм, гендиректор ООО СП «А-Мобайл Борис Барциц.
«Спасибо все 86 участникам движения «Мы-Вместе» за доверие к нашему общему делу и за возможность оказать содействие в борьбе с COVID-19.
И всем нашим строителям, кто подготовил это новое помещение в столь сжатые сроки в соотвествии со всеми требованиями поставщика. А их было немало.
Берегите себя, не болейте и по возможности соблюдайте рекомендации эпидемиологов», - написал Борис Барциц.
Движение «Мы вместе» создано бизнесообществом Абхазии в мае 2020 года для оказания помощи республике в борьбе с короновирусом. В него входят руководители крупных компаний в Абхазии, такие как ООО «Вина и воды Абхазии», ЗАО «Аквафон», ООО СП «А-Мобайл», ООО «Премиум» , Фонд имени Келешбея Чачба, «Абхазморпром» , ООО «Конти-Опт», ООО «АЗиД» и др.
Благодаря им было собрано 56 млн 668 тысяч рублей на закуп медоборудования и медицинских препаратов.
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