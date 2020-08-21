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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ФАКТ НЕВЫВОЗА ПАРТИИ ИЗ 42 ТОНН ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНА, СЛЕДОВАВШЕЙ ТРАНЗИТОМ В АБХАЗИЮ

Новости Пятница, 18 сентября 2020 10:28
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РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ФАКТ НЕВЫВОЗА ПАРТИИ ИЗ 42 ТОНН ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНА, СЛЕДОВАВШЕЙ ТРАНЗИТОМ В АБХАЗИЮ

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Факт невывоза партии из 42 тонн табака для кальяна, следовавшей транзитом по территории России в Абхазию, выявили сотрудники Южной оперативной таможни и Сочинской таможни. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила  141 млн рублей.

В Россию по процедуре транзита въехали два грузовых транспортных средства, перевозивших в Абхазию 42 тонны табака для кальяна турецкого производства. В ходе таможенного контроля, проведенного на МАПП Адлер, оперативники установили, что фактически вывозимый товар значительно отличается от указанного в товаросопроводительных документах. Вместо табака для кальяна в автомобили была загружена желеобразная субстанция, не являющаяся табачным изделием, а сам табак для кальяна выгрузили на территории России.

 

Владелец партии, таким образом, должен уплатить таможенные платежи в объеме более 141 млн рублей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по  п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ. Расследование продолжается.

СПРАВКА: Согласно пп. 3 п. 1 ст. 150 ТК ЕАЭС при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита перевозчик обязан не допустить разгрузку, перегрузку (перевалку) и совершение иных грузовых операций с товарами.

Об этом сообщает сайт Южной оперативной таможни.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 18 сентября 2020 10:39

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