РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ФАКТ НЕВЫВОЗА ПАРТИИ ИЗ 42 ТОНН ТАБАКА ДЛЯ КАЛЬЯНА, СЛЕДОВАВШЕЙ ТРАНЗИТОМ В АБХАЗИЮ

Сухум. 18 сентября 2020. Абхазия-Информ. Факт невывоза партии из 42 тонн табака для кальяна, следовавшей транзитом по территории России в Абхазию, выявили сотрудники Южной оперативной таможни и Сочинской таможни. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 141 млн рублей.

В Россию по процедуре транзита въехали два грузовых транспортных средства, перевозивших в Абхазию 42 тонны табака для кальяна турецкого производства. В ходе таможенного контроля, проведенного на МАПП Адлер, оперативники установили, что фактически вывозимый товар значительно отличается от указанного в товаросопроводительных документах. Вместо табака для кальяна в автомобили была загружена желеобразная субстанция, не являющаяся табачным изделием, а сам табак для кальяна выгрузили на территории России.