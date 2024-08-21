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Абхазия Информ

СГБ АБХАЗИИ ПРЕСЕКЛА КАНАЛ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

Новости Среда, 21 августа 2024 10:46
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СГБ АБХАЗИИ ПРЕСЕКЛА КАНАЛ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

Сухум. 21 августа 2024. Абхазия-Информ.Сотрудники СГБ  также задержали двоих граждан России, которые пытались незаконно пересечь границу Абхазии с Грузией, сообщает пресс-служба ведомства. В отношении задержанных проводятся необходимые следственные мероприятия.   

Перейти границу Дмитрию Денисову и Александру Лузенину помогал Арчил Сакания, 1979  года рождения. Ранее граждане России заехали в Абхазию по поддельным документам.

17 августа 2024 г. в  селе Бгоура Галского района были задержаны двое граждан Грузии, имеющие вид на жительство в Абхазии  – Читанава  Ремико, 1964  года рождения, и Читанава Муртаз, 1967 года рождения. Они оказывали содействие в незаконном пересечении границы,  используя  свое место проживания вблизи границы, сообщает пресс-служба СГБ. При обследовании домовладениях задержанных  были обнаружены граната F1, ручная граната РГД 5,  тротил массой 1600 г,  пластид - 45 г, тротиловая шашка, патроны различного калибра, а также стопка долларовых купюр.

В СГБ также отмечают рост числа попыток нарушений приграничного режима с целью проникновения на территорию Абхазии членов криминальных структур Грузии и Турции. Оперативные службы госбезопасности  во взаимодействии с  Погрануправлением ФСБ России в Абхазии и Погрануправлением  СГБ РА задержали 13 человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Среди них граждане Иордании, Турции, Алжира и Палестины. СГБ РА разработан план мероприятий по пресечению подобных преступлений.


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