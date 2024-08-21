В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ И ЖУРНАЛА «АМЦАБЗ»
Сухум. 21 августа 2024. Абхазия-Информ. Бюджеты Государственного управления по языковой политике и детского журнала «Амцабз» на 2025 год были обсуждены на встрече премьер-министра Александра Анкваба с начальником Госуправления Гундой Квициния и главным специалистом управления, главным редактором «Амцабз» Гундой Сакания.
Начальник управления и редактор журнала просят увеличить бюджетное финансирование в 2025 году с учетом введения новых проектов по обучению абхазскому языку и изменения штатного расписания.
Гунда Квициния и Гунда Сакания также проинформировали премьер-министра о текущей работе, о планах по реализации проектов, направленных на изучение абхазского языка.
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