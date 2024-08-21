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Абхазия Информ

АБХАЗСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ МОЛОДЕЖНОМУ ТЕАТРУ 10 ЛЕТ

Новости Среда, 21 августа 2024 14:08
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АБХАЗСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ МОЛОДЕЖНОМУ ТЕАТРУ 10 ЛЕТ

Сухум. 21 августа 2024. Абхазия-Информ.  Абхазскому  государственному молодежному театру  исполнилось 10 лет. 21 августа 2014 года в целях развития творческого потенциала молодежи Кабинет министров РА принял постановление об учреждении молодежного театра.  Сообщает apsnypress.info/ru/

Это решение стало результатом многолетних усилий творческой группы под руководством народной артистки Абхазии Софы Агумаа. «У молодых актеров - выпускников АГУ и театральной студии Софы Агумаа - должна быть площадка, на которой они будут выступать», –  отметил 10 лет назад и.о. министра культуры Бадра Гунба на встрече с народными артистами Абхазии Софой Агумаа и Шалвой Гицба, актерами Ириной Когония и Аликом Даутия, а также  группой молодых актеров – выпускников Абхазского госуниверситета.

У театра все еще нет своего помещения. Он располагается в  Культурном центре  «Абаза». Для репетиций и постановки спектаклей труппе молодежного театра предоставляется сцена Абхазского государственного драмтеатра им. Самсона Чанба. Первоначально в Молодежном театре был утвержден штат в количестве 12 человек.

В репертуаре театра значатся такие спектакли, как: «Абхазы мы, абхазы!» по пьесе Шоты Чкадуа «Кукла»; «После захода солнца» по мотивам пьесы Артура Лорентса «Вестсайдская история»; «Последний из ушедших» по одноимённому роману Баграта Шинкуба; «Антигона» по пьесе Жана Ануя; «Медведь» по шутке-комедии Антона Чехова; «Госпожа министерша» по пьесе Бронислава Нушича; «Человек и джентльмен» по пьесе Эдуардо Де Филиппо; «Требуется лжец» по пьесе Димитраса Псафаса; «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова; «Призраки» по произведению Дмитрия Гулиа; «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки; «Синьор из высшего общества» по пьесе Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи.


Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 21 августа 2024 14:12

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