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Абхазия Информ

ПО ЛИНИИ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В ВУЗЫ РФ НАПРАВЛЕНО НА ОБУЧЕНИЕ 93 АБИТУРИЕНТА

Новости Среда, 21 августа 2024 19:41
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ПО ЛИНИИ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В ВУЗЫ РФ НАПРАВЛЕНО НА ОБУЧЕНИЕ 93 АБИТУРИЕНТА

Сухум. 21 августа 2024. Абхазия-Информ.  По итогам программы по поступлению абхазских абитуриентов в российские вузы на 2024-2025 учебный год в вузы РФ направлено на обучение 93 абитуриента, девять заявок находятся в обработке. Об этом сказали в пресс-центре Sputnik на пресс-конференции Представительства Россотрудничества.

Представитель Россоотрудничества Екатерина Власова в свою очередь сообщила, что в квотной программе 2024-2025 учебного года было подано 267 заявок. Екатерина Власова рассказала, что высокий конкурс был на медицинские специальности, на IT-направления и на архитектуру. По словам руководителя Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова, традиционно абитуриенты выбирают московские и петербургские вузы. Но, помимо этих двух городов, география по сравнению с прошлым годом расширилась, добавились Воронеж и Псков.

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