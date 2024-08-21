Сухум. 21 августа 2024. Абхазия-Информ. Восьмилетний ребенок погиб после падения с обрыва в Рицинском парке, сообщает Sputnik Абхазия-Telegram. Как рассказал начальник РОВД Гудаутского района Зосма Гицба, семейная пара из России фотографировалась на фоне озера, когда мальчик залез на камень и упал с высоты около 40 метров.

На помощь пришли сотрудники Рицинского парка. Ребенка вытащили из обрыва и отправили на скорой в Гагрскую ЦРБ. констатировали смерть.

Следственная группа РОВД Гудаутского района работает на месте.

Рицинский национальный парк окажет материальную помощь в размере 500 тысяч рублей семье погибшего мальчика.



Администрация Парка также возьмет на себя расходы по отправке тела домой в Нижний Новгород, рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия. "Этот вопрос уже согласован с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб. Уже завтра мы будем оформлять документы и окажем материальную помощь", — отметил он.