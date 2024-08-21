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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К АКЦИИ "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ БЛАГОДАРНЫХ ПОКОЛЕНИЙ"

Новости Среда, 21 августа 2024 22:43
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АБХАЗИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К АКЦИИ &quot;ЖИВАЯ ПАМЯТЬ БЛАГОДАРНЫХ ПОКОЛЕНИЙ&quot;

Сухум. 21 августа 2024. Абхазия-Информ. Республика Абхазия присоединилась к всенародной акции Фонда имени Алексея Талая "Живая память благодарных поколений", она предусматривает создание в Москве, Минске и Бресте памятников из сплава монет СССР, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает https://tass.ru/obschestvo/21657731

"Для меня гордость торжественно открывать сбор советских монет в Абхазии, которые попадут в сплав легендарного памятника "Живая память благодарных поколений", который объединил десятки, сотни тысяч семей по всему пространству союза Белоруссии и России. Люди со всего мира искали возможность опустить монетку от своей семьи в те самые колбы, которые были установлены вначале по всей Белоруссии. В первый памятник, установленный в 2022 году в Парке Победы в Минске, попало 130 тыс. монет, и это беспрецедентный охват", - сказал организатор акции, паралимпиец Алексей Талай на пресс-конференции, посвященной акции.

По словам Талая, изготовлен и ждет установки в 2024 году второй памятник - в Брестской крепости к юбилею освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В 2025 году, в преддверии 80-летия Великой Победы, планируется установка памятника в Москве на Поклонной горе.

"Мы - благодарное поколение, грандиозно готовимся к 80-летию Победы над немецко-фашистской Германией. Президент России Владимир Путин обещал поучаствовать в акции и передать нам свою монету в сплав для памятника на Поклонной горе в Москве. Мы уверены, что у нас все получится. По всей России в 200 городах уже установлены колбы для сбора монет. <…> Колба будет установлена и в Сухуме, в музее", - сказал он.

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