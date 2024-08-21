ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ СМОГУТ ДЕЛАТЬ ПЕРЕВОДЫ В "СБЕРБАНК ОНЛАЙН"

"Было подписано соглашение между Сбером и "Универсал-банк" (осуществляет деятельность на территории Республики Абхазия - прим. ТАСС) по запуску сервисов и услуг, в том числе услуги по переводам, оплата мобильной связи, домашнего интернета, услуг ЖКХ и многого другого", - отмечается в сообщении.

Также Сбербанк подписал договор о приеме платежей с сотовым оператором Абхазии "А-мобаил". "В разделе "Мобильная связь" клиенты Сбера могут найти оператора "А-мобаил" и пополнить баланс прямо в приложении. В числе ключевых направлений сотрудничества - развитие и упрощение финансовых операций между Россией и Абхазией", - сообщили в пресс-службе Сбера.

"Компания "А-мобаил" и "Универсал банк" стали ключевыми партнерами Сбера в Абхазии. Партнерские отношения со Сбером очень ценны для нас всех, поскольку многие наши абоненты являются клиентами Сбербанка. Мы не планируем останавливаться на этом, в ближайшее время будет реализована интеграция, благодаря которой местные сервисы и услуги будут доступны клиентам "Сбербанка" и его партнерам", - сказал гендиректор "А-мобаил" Борис Барциц после подписания документов.