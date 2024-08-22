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Абхазия Информ

108 ЖИЛЬЦАМ АВАРИЙНОГО ДОМА В СУХУМЕ ВЫПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ ЗА КВАРТИРЫ

Новости Четверг, 22 августа 2024 15:34
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108 ЖИЛЬЦАМ АВАРИЙНОГО ДОМА В СУХУМЕ ВЫПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ ЗА КВАРТИРЫ

Сухум. 22 августа 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение «О выселении жильцов многоэтажного дома, расположенного по адресу: г. Сухум, ул. Назадзе, 2-ой переулок, д. № 3».

Руководствуясь статьями 25 и 31 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах РА», статьей 101 Жилищного кодекса РА, на основании акта обследования жилого дома, расположенного по адресу: г. Сухум, ул. Назадзе, 2-ой переулок, д. № 3 от 11.06.2024 г., технического отчета по инструментальному обследованию этого многоэтажного  жилого дома ООО «ИнжКомплекс» от 2021 г., с учетом выплаты компенсации собственникам квартир в многоэтажном жилом доме и в связи с выселением, распорядился:

Департаменту ЖКХ Администрации города Сухум в срок до 1 октября 2024 г. организовать выселение жильцов многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Сухум, ул. Назадзе, 2-ой переулок, д. № 3, в связи с угрозой обвала из-за аварийности дома.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания 15 августа 2024 года. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя главы Администрации г. Сухум Автандила Сурманидзе. Вице-премьер, министр финансов Владимира Делба в ходе отчета в начале года докладывал президенту, что на переселение жильцов из аварийного дома по улице Назадзе в Сухуме в 2023 году было направлено 284,6 млн рублей. «Работала комиссия, все выплаты жильцам произведены. Средства направлялись в бюджет Администрации города Сухум, доводились до граждан путем открытия лицевых счетов в коммерческих банках, там, где им было удобно. 108 владельцев квартир получили деньги», - сказал Владимир Делба.


Источник: sukhumcity.info

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