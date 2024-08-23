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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Новости Пятница, 23 августа 2024 17:36
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Москву президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Стороны обсудили ряд вопросов социально-экономического развития, инвестиционного взаимодействия, а также энергообеспечения Абхазии.

Александр Новак поздравил Аслана Бжания с предстоящей 16-й годовщиной признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 23 августа 2024 17:41

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