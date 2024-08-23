АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ
Новости Пятница, 23 августа 2024 17:36
Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Москву президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Стороны обсудили ряд вопросов социально-экономического развития, инвестиционного взаимодействия, а также энергообеспечения Абхазии.
Александр Новак поздравил Аслана Бжания с предстоящей 16-й годовщиной признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт президента.