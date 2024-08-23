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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЛАНОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК

Новости Пятница, 23 августа 2024 17:41
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В МИНОБОРОНЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЛАНОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК

Сухум. 23 августа 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2024 год, под руководством начальника штаба управления материально-технического обеспечения (УМТО), в Министерстве обороны в период с 20 по 22 августа проведены тактико-специальные учения (ТСУ) с подразделениями материального обеспечения бригад (полка) резерва.

Учения проводились в целях повышения уровня методической подготовки, совершенствования личных профессиональных знаний, умений и навыков командного состава в решении задач материального обеспечения войск в боевых условиях.

Личный состав подразделений материального обеспечения, формируемый из военнообязанных, практически отрабатывал задачи по развертыванию системы материального обеспечения соединений и частей резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия, своевременного и полного удовлетворения потребностей подразделений в вооружении и военной технике, боеприпасах, взрывчатых веществах, горючем, продовольствии и других видах материальных средств.

По оценке начальника штаба УМТО цель тактико-специальных учений достигнута. материального обеспечения получили практику в решении задач в ходе современного боя.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 23 августа 2024 17:44

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