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Абхазия Информ

ПЛАНОВЫЙ ОБЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Новости Вторник, 10 сентября 2024 20:28
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ПЛАНОВЫЙ ОБЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. В рамках обеспечения охраны государственной границы Республики Абхазия и осуществления контроля над соблюдением её режимов на удаленных и труднодоступных направлениях, 10.09.2024г. состоялось плановое мероприятие, одним из пунктов которого был совместный облет государственной границы с участием председателя СГБ Республики Абхазия подполковника Кучуберия Д.Г., начальника Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия генерал-майора Щедрина С. В, а также начальника Пограничного управления СГБ РА полковника Латипова Р.Э.

В ходе облета были осмотрены пограничные отделения, дислоцированные в Кодорском ущелье. Заслушаны доклады начальников отделений ПУ ФСБ России в Абхазии и ПУ СГБ РА в отношении охраны государственной границы на стыковых направлениях и в целом на абхазо-грузинском участке государственной границы Республики Абхазия.

Осмотр участка ответственности прошел успешно, результаты взаимодействия были подытожены, на государственной границе признаков нарушений обнаружено не было.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2024 20:30

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