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Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПОСОЛЬСТВА САУДОВСКОЙ АРАВИИ В ДАМАСКЕ

Новости Вторник, 10 сентября 2024 20:23
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ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПОСОЛЬСТВА САУДОВСКОЙ АРАВИИ В ДАМАСКЕ

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али принял участие в приеме по случаю возобновления работы посольства Саудовской Аравии в Дамаске.

На мероприятии присутствовали ассистент министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Айман Раад, директор Дипломатического института, посол Имад Мустафа, послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Сирийской Арабской Республике, а также сирийские деятели культуры, артисты и представители СМИ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2024 20:27

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