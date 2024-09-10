ПОСОЛ АБХАЗИИ В СИРИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПОСОЛЬСТВА САУДОВСКОЙ АРАВИИ В ДАМАСКЕ
Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али принял участие в приеме по случаю возобновления работы посольства Саудовской Аравии в Дамаске.
На мероприятии присутствовали ассистент министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Айман Раад, директор Дипломатического института, посол Имад Мустафа, послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Сирийской Арабской Республике, а также сирийские деятели культуры, артисты и представители СМИ.
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