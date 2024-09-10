15 ЛЕТ ПРИЗНАНИЯ ВЕНЕСУЭЛОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Сергей Шамба направил поздравительную ноту в адрес министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ивана Хиля в связи с 15-ой годовщиной признания Венесуэлой государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия по случаю.

В обращении, в частности, говорится:

«Сегодняшний день – особенный для нашей страны. 10 сентября 2009 г. неотъемлемое право народа Абхазии на свободу и самостоятельное развитие поддержал народ дружественной Венесуэлы, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости в лице своего великого лидера и большого друга Абхазии команданте Уго Рафаэля Чавеса Фриаса.

Мы придаем большое значение союзническим и братским отношениям, сложившимся между нашими государствами. Трудно переоценить Ваш личный весомый вклад в укрепление абхазо-венесуэльского стратегического партнерства.

Рассчитываем на дальнейшее наращивание и динамичное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества на благо наших дружественных стран».