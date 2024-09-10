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Абхазия Информ

15 ЛЕТ УСТАНОВЛЕНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА

Новости Вторник, 10 сентября 2024 20:15
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15 ЛЕТ УСТАНОВЛЕНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА

Сухум. 10 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило поздравительную ноту в адрес Министерства иностранных дел Республики Никарагуа по случаю 15-ой годовщины со дня установления дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа.

В ноте, в частности, говорится:

«День 10 сентября 2009 года является поистине знаменательной датой в новейшей истории Республики Абхазия. Установление дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа в этот день стало залогом развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими народами и государствами.

С удовлетворением отмечаем, что с момента признания и установления дипломатических отношений между нашими государствами наблюдается устойчивое взаимодействие.

Мы приветствуем уверенное развитие нашего политического диалога и поступательное развитие двусторонних связей. Эти отношения имеют для нас особенное значение.

Готовы всемерно содействовать дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодного стратегического межгосударственного сотрудничества на благо наших братских народов».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 10 сентября 2024 20:18

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